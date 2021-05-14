Телеведущий Молчанов опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов опроверг информацию о своей экстренной госпитализации.

Он отметил, что действительно лег в больницу, но это плановые процедуры, ничего экстренного в этом нет.

"Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено. <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — сказал журналист РИА Новости.

Напомним, что ранее сообщалось будто бы Молчанову потребовалась срочная операция.