В России резко выросло число заболевших коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной в России и Москве в пятницу, 14 мая, стало максимальным за последние несколько месяцев. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 84 российских регионах. По России зафиксировали 9 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимум с 20 марта текущего.

Наибольшее число заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3818 – последний раз большее количество заболевших отмечали 17 января 2021 года. Как уточняется, в столице число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 36,99 процентов.

Как писал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре суточные колебания заболеваемости коронавирусом назвали закономерными. Эпидемиолог заявил, что страна находится на этапе стабилизации эпидпроцесса по COVID-19.