Актер фильма "Фантастические твари" Кевин Гатри приговорен к трем годам тюрьмы за изнасилование. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Кевин Гатри приговорен к трем годам тюрьмы за изнасилование. Исполнителя роли мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари" также внесли в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера, пишет The Sun.

Суд назначил Гатри наказание в виде лишения свободы сроком на три года в связи с инцидентом, который произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года в Глазго.

Как отмечается в судебном решении, в тот вечер Гатри отдыхал в баре вместе со своим другом актером Скоттом Ридом. В заведении они ожидали общую знакомую, с которой вместе ходили в театральную школу. Однако 29-летней девушке стало плохо в такси по дороге на встречу, в результате чего они отвезли ее домой к Риду. Суд пришел к выводу, что в тот момент, когда Рид вызывал скорую помощь к себе на дом, Гатри, оставшийся в комнате наедине с девушкой, вступил с ней в половой контакт. Как заявила девушка в суде, она "не осознавала, что происходит", но не сразу сообщила об инциденте, поскольку "была напугана".