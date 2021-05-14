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Здоровье14 мая 2021 14:18

Онищенко: сертификат вакцинации от коронавируса заменяет ковид-паспорт

Эти документы выполняют одинаковые функции
Ксения АНУФРИЕВА
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Онищенко: сертификат вакцинации от коронавируса заменяет ковид-паспорт

Онищенко: сертификат вакцинации от коронавируса заменяет ковид-паспорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сертификат, который выдается в России после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, полностью заменяет ковид-паспорт, поскольку выполняет те же функции. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в онлайн-формате.

Академик РАН отметил также, что массовая вакцинация от коронавируса жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области поможет нормализовать эпидемиологическую ситуацию по государству в целом.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня эпидемиолог Роспотребнадзора сообщила, что Россия в настоящее время находится на этапе стабилизации эпидемического процесса по коронавирусу, поэтому суточные колебания заболеваемости являются закономерными.

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