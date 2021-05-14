Путин обсудил с членами Совбеза безопасность финансовой системы РФ Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянным членами Совета Безопасности безопасность финансовой системы России на фоне разработки в различных государствах национальных цифровых валют. Совещание прошло в пятницу, 14 мая, сообщается на официальном сайте Кремля.

- Предлагаю начать с нашей сегодняшней повестки дня. Поговорим об обеспечении наших интересов и безопасности финансовой системы нашей страны применительно к разработкам в ведущих странах мира национальных цифровых валют. Это серьезные вопрос, требующие тщательного и профессионального рассмотрения, - подчеркнул Владимир Путин.

Как писал сайт Kp.ru, в своем послании Федеральному Собранию российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и бюджетной самостоятельности регионов России.