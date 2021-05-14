Путин: палестино-израильский конфликт напрямую касается безопасности России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт между Израилем и Палестиной напрямую касается вопросов российской безопасности. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу, 14 мая, попросив присутствующих на совещании высказаться по поводу того, как складывается ситуация на Ближнем Востоке.

«Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», - сказал российский лидер, который также заявил, что Россия должным образом будет реагировать на угрозы рядом с границами.

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной произошел в начале этой неделе, после того, как израильские власти не выполнили требования ХАМАС по отводу полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территориям Израиля, от которого последовали симметричные ответные действия.