Путин прокомментировал арест Медведчука на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин после домашнего ареста лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука прокомментировал политическую ситуацию на Украине, отметив, что теперь Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы.

Кроме того, по словам российского лидера, теперь все выглядит так, что на Украине всех, работающих с Россией, будут привлекать к ответственности.

«Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет», - сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Путин также заявил о начавшийся на Украине зачистки политического поля, которую поддерживают страны Запада. Он отметил, что в незалежной закрываются общенациональные средства массовой информации, а западные партнеры «никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода».