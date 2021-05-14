Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом отказали в прекращении уголовного дела Фото: кадр с видео

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била, получила отказ в прекращении уголовного дела. Представители москвички ходатайствовали о примирении сторон, но следствие не удовлетворило прошение.

Определять судьбу виновника ДТП будет суд. Пока Эдварду Билу грозит до двух лет лишения свободы.

Источник Life.ru сообщил, что следователи не видят оснований для прекращения уголовного дела по примирению сторон.

Тот факт, что стороны пришли к соглашению и договорились о компенсации, будет учтен в суде.

Супруг Артемовой подтвердил, что блогер помогает семье, но не стал раскрывать детали соглашения.

Тем не менее, в сети имеется информация, что речь идет о покупке нового автомобиля, единовременной крупной выплате и ежемесячной помощи на время лечения.

Врачи не берутся делать прогнозы, но в ближайшие полтора года женщина точно не сможет подняться на ноги.