Жители Липецкой области выбирают общественные пространства для благоустройства

Губернатор Игорь Артамонов отдал свой голос за парк Молодежный, который на протяжении полутора десятков лет никак не приведут в порядок. Фото: липецкаяобласть.рф

Общественные территории, которые наберут максимальное число голосов, уже в следующем году будут благоустроены и станут уютнее и комфортнее. Преображение территорий-победителей пройдет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

В Липецкой области голосование проходит по 79 общественным пространствам в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске.

В Липецке пока в лидерах квартет территории: реконструкция Молодёжного парка, Каменного лога, зона для публичных мероприятий в микрорайоне Европейский, а также пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК.

Кстати, свой выбор уже сделал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Губернатор рассказал о своём решении на странице в сети Инстаграм. «Свой голос отдал за парк Молодежный, который на протяжении полутора десятков лет никак не приведут в порядок, – сообщил Игорь Артамонов. – Благоустроенных мест в регионе должно быть и будет больше. В Липецкой области становится красивее и комфортнее».

Горожане Ельца среди общественных территорий для благоустройств отдают предпочтение проекту реконструкции лыжероллерной трассы на территории лыжно-спортивной базы на улице Достоевского, скверу имени Пушкина, а также скверам на улицах Яна Фабрициуса и Черокманова.

В городе Грязи ратуют за благоустройство сквера 50 лет Победы и сквера на улице Тамбовской. В Усмани в лидерах проект преображения Молодёжного сквера, в Лебедяни – проект обустройства старейшей липовой аллеи на улице Советской. Данковчане выбирают для обустройства Бульвар влюблённых на улице Мира. В Чаплыгине люди отдают голоса за вторую очередь реконструкции городского парка. В Задонске несколько тысяч голосов уже получил проект обустройства площадки отдыха площадью около трёх гектаров вдоль русла реки Тешевка.

Для участия в онлайн голосовании нужно выбрать город и проголосовать за одно из общественных пространств на сайте 48.gorodsreda.ru. Если возникнут сложности с регистрацией на ресурсе, на помощь придет один из 450 волонтёров. Получить консультацию о работе платформы и о ходе голосования, выяснить информацию об участвующих в голосовании объектах можно по бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона 8-800-450-48-48.

Голосование будет продолжаться ещё две с половиной недели.