Участники социального проекта «ЖИТЬ» сняли видео в память о погибших в Казани

В России сняли видео в память о погибших в Казани

Социальный проект «#ЖИТЬ» создал видеоролик в память обо всех погибших во время нападения на казанскую гимназию для поддержки их семей и близких. В подготовке клипа приняли участие представители региональных команд «Большая перемена» и резиденты «Тавриды».

Ролик снят на музыкальную композицию «Жить» и его главный посыл – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается. Под гимн проекта «ЖИТЬ» мы видим кадры, на которых простые люди идут сдавать кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране.

Участники проекта, а также серебрите, блогеры – все они обращаются к родственникам, друзьям, близким участников трагедии и просят «Казань, надо жить».

К акции поддержки присоединились Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко и многие другие.

Принять участие в акции поддержки также может любой желающий. Для этого достаточно опубликовать в социальной сети короткий видеоролик с хэштегом #КазаньНадоЖить, в котором как и все участники указать двумя пальцами на сердце, как бы говоря «я с вами».