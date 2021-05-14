Телеведущему Владимиру Молчанову требуется операция за 40 тысяч евро Фото: Наталия НЕЧАЕВА

70-летнему теле- и радиоведущему Владимиру Молчанову может потребоваться дорогостоящая операция. Он находится в больнице, но речь идет не о срочной госпитализации, а плановом лечении.

У журналиста проблемы с почками. Причем ситуация усугубляется недавно перенесенный коронавирусом. Болезнь ослабила защитные силы организма и теперь врачам сложнее подобрать терапию для лечения основного заболевания.

Как стало известно сайту mk.ru, Молчанову в ближайшее время предстоит операция. Все необходимые исследования уже проведены, без хирургических манипуляций не обойтись.

Врачи рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Манипуляция платная и обходится в среднем в 35-40 тысяч евро.

Сумма огромная и пока родные телеведущего не знают где ее взять. Они надеются, что есть выбор будет сделан в пользу частного медицинского учреждения, то администрация пойдет навстречу и предоставит скидку.

Уже на следующей неделе Владимиру Молчанову предстоит принять решение, соглашаться на операцию или нет.