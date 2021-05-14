В Польше предъявили обвинения фермерам, которые более 20 лет удерживали в неволе выходца из СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши предъявили обвинение двум фермерам, которые 23 года держали в неволе выходца из Советского Союза Николая Ерофеева, вынужден бесправно работать на птицефабрике под городом Люблин.

«В рамках расследования, проведённого сотрудниками Государственной пограничной службы в Легнице под надзором районной прокуратуры в Легнице, двум польским гражданам было предъявлено обвинение в торговле людьми», - приводит телеканал Polsat слова представительницы пограничной охраны Иоанна Конечняк.

Как отметила представительница пограничной охраны, подозреваемые в преступлении пользовались беспомощным положением выходца из СССР, принуждая его выполнять различные работы, которые унижали человеческое достоинство. Задержанным фермерам грозит лишение свободы сроком не менее трёх лет.

На сегодняшний день, фермерам запрещено покидать Польшу, а также подходить к потерпевшему на расстояние меньше 100 метров и как-либо общаться с ним. После завершения судебного разбирательства пострадавшему могут выплатить компенсацию в размере более 50 тысяч долларов, такая сумма была изъята у одного из фигурантов дела.

История Ерофеева стала известна в прошлом году после расследования, проведенного польским телевидением. Выяснилось, что мужчина приехал в Польшу в 1989 году, и работал в дислоцированной под Болеславцем советской воинской части, а когда военные покинули страну, он решил остаться в республике нелегально, устроившись работать на ферму. После слухов о депортации нелегалов работодатель отвёз его в другую семью, где Ерофеева взяли в рабство.