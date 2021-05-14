МИД Азербайджана: Баку и Ереван обсуждают устранение напряжённости на границе

В МИДе Азербайджана рассказали о переговорах с Арменией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана обсуждают с Арменией ситуацию на границе двух стран и стремятся урегулировать напряжённость в регионе, сообщили в пресс-службе МИДа Азербайджана.

Глава ведомства Джейхун Байрамов созвонился с помощником госсекретаря США Филипом Рикером. Оба в разговоре заявили, что ситуацию на границы Армении и Азербайджана необходимо урегулировать переговорами.

Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана подтвердил, что республика стремится урегулировать напряжённость в регионе , и обсуждает это с Арменией.

Напомним, 12 мая 2021 года Минобороны Армении сообщило пересечении вооруженными силами Азербайджана армянской границы на 3,5 километра.

14 мая и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Путин подтвердил настрой России плотно контактировать с обеими странами для обеспечения стабильности в регионе.