Израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону «мятежников» Фото: REUTERS

Израильские танки осуществили предупредительные выстрелы в сторону нескольких «мятежников», которые пересекли границу из Ливана. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Некоторое время назад танки армии обороны Израиля произвели предупредительные выстрелы по нескольким мятежникам, которые перешли из Ливана на территорию Израиля», - говорится в заявлении израильской армии.

Как уточнили израильские военные, перед тем как вернуться на ливанскую территорию, неизвестные устроили поджог.

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной начался, после того, как израильские власти не выполнили требования ХАМАС по отводу правоохранителей от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Из сектора Газа последовали ракетные обстрелы по Израилю, который отвечает симметричными действиями.

Как писал сайт kp.ru, представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, в среду, 14 мая, сообщил о крупнейшей с начала нового этапа конфликта операции против военных целей в секторе Газа. По его словам, этой ночью 160 воздушных судов одновременно атаковали 150 целей на территории сектора в течение 40 минут. Позже ХАМАС заявило о нанесении удара по израильскому химзаводу.