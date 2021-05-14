Космонавт Юрий Усачев объяснил, почему против отправки актеров на МКС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Герой России, летчик-космонавт Юрий Усачев раскритиковал идею устроить съемки на МКС. Совсем скоро на орбиту отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Им предстоит собрать материл для первого в истории художественного фильма о космосе.

Космонавт уверен, что отправлять актеров на орбиту – не самая хорошая идея. Куда лучше привлекать к съемкам тех, кто на самом деле трудится на МКС.

- По-человечески мне понятно: всем хочется полететь в космос, посмотреть и испытать это. Ведь можно специально отправить профессионалов для того, чтобы они сняли сюжет. Пиар-акция: «Мы уже можем запустить актеров в космос!», - рассуждает Усачев в беседе с ФАН.

Он напомнил, что современные средства позволяют создать невесомость даже в самолете. Поэтому съемки о космосе можно провести там, не обязательно организовывать полет.

Например, фильм «Аполлон-13» снимали на Земле и получилось ничуть не хуже, чем в космосе.

Есть еще одна опасность: космонавты – люди с отличной физической подготовкой. Не факт, что актеры смогут выдержать нагрузки.

- Непонятно, как они там себя будут чувствовать. Может получиться так, что человеку действительно не до кино будет - когда тошнит, ему уж не до съемок точно. Для меня это сомнительная идея, - заключил Юрий Усачев.

Космонавт отметил, что 90% нового кино все равно снимут на Земле. Куда дешевле и безопаснее обошлось бы запустить невесомость в самолете Ил-76 и создать там схожий с МКС интерьер.

- Я не понимаю, зачем это делается. Может, у кинематографистов есть какие-то соображения, но я как профессионал и обыватель не вижу необходимости, - признался Усачев.