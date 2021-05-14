Депутат Рады заявили о претензиях Украины на Кубань Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Кубань должна принадлежать незалежной. Об этом он заявил в эфире "4 канала".

В своем заявлении украинский парламентарий возмутился тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами, предложив «напомнить» Москве о том, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы говорили на мове. По мнению политика, это «украинские этнические земли», которые ранее были отрезаны от Киева «волею судьбы».

«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни - и по фамилиям, и по песням, и по культуре - они выглядят иначе», - заявил украинский депутат, выразив уверенность, что Кубань с ее селами и станицами скорее «больше выглядит как Украина».

Осенью 2019 года депутаты Рады во главе с Гончаренко создали межфракционное объединение «Кубань», которое должно заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь речь шла о решимости «вернуть» в состав незалежной Кубань.