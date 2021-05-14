Роскомнадзор: Twitter готов в приоритетном порядке удалять незаконный контент

Twitter готов в приоритетном порядке удалять незаконный контент Фото: REUTERS

Администрация Twitter сообщила о готовности в приоритетном порядке удалять или блокировать противоправный контент. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Как сообщает ведомство в ходе встречи, проведенной в четверг, 13 мая, администрация Twitter проинформировала о выполнении требований по удалению запрещенного контента.

«После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию», - говорится в заявлении.

Уточняется, что встреча представителей Twitter Inc. с руководством Росотребнадзора состоялась по инициативе компании.

В ведомстве также напомнили, что после субботы, 15 мая, будет принято решение о продлении действующих или принятии новых мер в отношение социальной сети.

Напомним, Роскомнадзор обязал Twitter удалить весь запрещённый контент до 15 мая. Ранее суд наложил на компанию сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей, также было принято решении о продлении мер по замедлению трафика соцсети до 15 мая текущего года.