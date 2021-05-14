Генпрокурор Чехии уйдет в отставку 30 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил о своем уходе в отставку 30 июня текущего года. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил вице-премьер республики Карел Гавличек.

«Глава минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня», - сообщил вице-премьер, уточнив, что правительство приняло сообщение министра к сведению, без каких-либо обсуждений.

Павел Земан занимал пост генпрокурора с 2011 года. Ранее чешские СМИ сообщали о том, что министр юстиций настаивает на отставке генпрокурора из-за его заявлений по «делу о Врбетице». В апреле он заявил, что взрывы на складе боеприпасов не являются терактом, и не могли нанести ущерб обороноспособности республики, а характеристика произошедшего является делом политиков.

Напомним, Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на складе в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.