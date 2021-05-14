УЕФА исключил из плейлиста Еевро-2020 песни Моргенштерна

УЕФА исключил из плейлиста Евро-2020 песни Моргенштерна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ассоциация связалась с третьей стороной, которая контролирует формирование плейлистов, с требованием немедленно удалить композиции, потому как в них содержится нецензурная брань.

Рэпер Моргенштерн был единственным российским представителем в плейлисте Евро-2020. Трек Leck, исключенный из списка за матерные слова, был ранее записан с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в одиннадцати городах мира. Среди них Санкт-Петербурге, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгагене, Амстердам, Глазго, Будапешт и Севилья.