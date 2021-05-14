Жириновский рассказал, что привело к развалу Советского Союза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главы ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольска правда» прокомментировал развал Советского Союза.

По его словам, в СССР были неправильно проведены реформы, «и в экономике, и в демократии». Как считает политик, все это привело к развалу страны.

«Беловежские соглашения мы будем отмечать с вами 30-летие. И сейчас власть боится, что, если опять распустить все, все тормоза снять, будет Белоруссия. И свержение власти. И придут не патриоты, не те, кто хотят нормального развития страны, а придут такие, как в Киеве», - сказал глава ЛДПР, отметив, что за свержение власти пришедшим сменщикам заплатят деньги.

Как заявил депутат, «страх, что это может быть худший вариант, заставляет власть делать то, что вам не нравится».

Напомним, ранее Жириновский заявил, что мог выиграть у Бориса Ельцина в 1991 году. По его словам, президентские выборы в том году были «скомканы».