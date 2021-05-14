"Ммм, вакцинация": Мэр Нью-Йорка пообещал всем бесплатный бургер и картофель фри за прививку от коронавируса

В Нью-Йорке вакцинированным от коронавируса предложат бесплатный бургер и картофель фри Фото: Скриншот с видео

Жителям Нью-Йорка, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, пообещали предоставить бесплатный бургер и картофель фри. Кампанию прорекламировал мэр города Билл де Блазио. В ходе брифинга он съел немного картофеля фри и несколько раз укусил бургер, приговаривая: "Ммм... Вакцинация", сообщает CBS News.

- Бесплатная картошка фри после прививки! Мне сделали прививку. Я могу съесть этот восхитительный картофель фри? Подождите, тут еще и бургер?, - сказал мэр, объявляя о новых мерах на брифинге. - Ммм, вакцинация. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации.

Получать ваучер на бесплатный обед жители Нью-Йорка начали уже с 13 мая 2021 при вакцинации в передвижном автобусе. А через месяц, с 12 июня 2021, вакцинированные жители Нью-Йорка смогут при покупке бургера или сэндвича получить бесплатную порцию картофеля фри.

Как сообщал сайт KP.ru, новые рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США гласят, что прошедшие полную вакцинацию от коронавируса люди могут не носить маски.