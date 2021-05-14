Встреча лидеров Израиля и Палестины может состояться в России

Биньямином Нетаньяху Фото: REUTERS

Израиль готов к прямым переговорам с Палестиной. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви, уточнив, что вопрос об организации возможной встречи между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером национальной администрации Махмудом Аббасом обсуждается в контактах с российской стороной, однако для начала ситуация в регионе должна успокоиться.

«Этот вопрос всегда поднимается в контактах. Но надо посмотреть, что сейчас будет происходить и что уже происходит», - приводи РИА Новости слова дипломата на вопрос о возможности организации встречи Нетаньяху и Аббаса в России

При этом Бен Цви напомнил и новой администрации в Вашингтоне, «которая тоже заинтересована в том, чтобы участвовать в урегулировании». «Пока надо подождать, чтобы все утряслось», - сказал он, отметив, что на этот конфликт необходимо смотреть спокойно, без эмоций», но «не всегда это удается».

Израильский посол также заявил о готовности Израиля вести прямые переговоры с Палестиной. «Это именно то, что мы хотим - прямые переговоры без предварительных условий», - добавил дипломат.

Как писал сайт kp.ru, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Россия должна принять все дипломатические усилия для разрешения палестино-израильского конфликта.