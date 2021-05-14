ВОЗ: Во второй год пандемии коронавирус может убить больше людей

ВОЗ сочла, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй год пандемии коронавируса может привести к большему числу смертей, чем первый, заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

- COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый, - сказал Гебрейесус во время пресс-конференции.

Он также отметил, что особенную обеспокоенность вызывает ситуация в Индии, а также в Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте. При этом единственным выходом из сложившейся ситуации Гебрейесус назвал сочетание вакцинации с ограничительными мерами, а также призвал страны объединиться в борьбе с эпидемией.

- Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и, вместо этого, пожертвовать вакцины программе COVAX, - заявил глава ВОЗ.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, бывший главсанврач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что для спасения мира от индийского штамма, необходимо в первую очередь помочь Индии.