Власти Сербии отказались присоединиться к антироссийской истерии Фото: REUTERS

При нынешнем руководстве Сербия не примет участие в антироссийской истерии. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Александр Вулин в ходе своего визита в Россию. Об этом сообщает сербское МВД.

Глава МВД Сербии в ходе своего двухдневного рабочего визита в Москве, в пятницу, 14 мая, провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

По его словам, Сербия, пока ей руководит президент республики Александр Вучич, «не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России». Как отметил министр, страна останется «военно нейтральным государством», назвав это фундаментальной позицией Сербии.

Вулин также указал на то, что Сербия ожидает поддержки России по противодействию изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой Североатлантического альянса и UNMIK от Организации Объединенных Наций (ООН).