ПА НАТО будет бороться с обвинениями в русофобии путем поддержки диссидентов в РФ

НАТО собирается бороться с обвинениями в русофобии путем поддерки диссидентов в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентская ассамблея НАТО призвала страны альянса бороться с обвинениями в русофобии.

"Страны НАТО должны отвергать обвинения в русофобии путем широкого диалога с российскими диссидентами - представителями гражданского общества, артистами, студентами, блогерами и другими. Поскольку вовлечение их в диалог под эгидой НАТО может создать им проблемы на родине, этой деятельностью должны заниматься отдельные государства альянса, а также Евросоюз", - сказано в докладе о противодействии России на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе.

В докладе были перечислены все обвинения альянса в адрес РФ за последние 15 лет. Так, ПА НАТО бездоказательно считает Россию причастной к отравлению Литвиненко и Навального, а также к аресту российского блогера.

По мнению авторов доклада, РФ скорее всего не вернется в ближайшее время к "условиям мирового порядка, основанного на правилах".

Напомним, что доклады и резолюции парламентской ассамблеи НАТО, созданной в 1955 году, никак не связаны с деятельностью самого альянса.