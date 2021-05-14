Экономист объяснила, почему нельзя переводить матерей на четырехдневную рабочую неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В России давно обсуждается возможность введения четырехдневной рабочей недели. Пока возможностей реализовать инициативу для всех трудящихся - нет. Но можно это сделать для женщин с детьми. С таким предложением выступил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов.

Профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина уверена, что подобное нововведение будет скорее минусом, чем плюсом.

- Любые способы поддержать родителей – это хорошо. Но если посмотреть на ситуацию холодным взглядом, то получается дискриминация женщин, которые по разным причинам имеют меньше детей или не имеют детей вовсе, - комментирует ФАН эксперт.

Но основная проблема инициативы даже не в этом. А в том, что мамы станут не нужны на работе, работодатель будет стараться отдавать предпочтение другим сотрудникам. Ведь за дополнительный выходной придется заплатить именно ему.

- Как только появится намек, что сотрудница может родить, от нее будут стараться избавиться. Всегда находятся какие-то лазейки, бизнесу приходится думать об эффективности. С экономической точки зрения это — крайне непродуманный шаг, - заключила эксперт.