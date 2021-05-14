Жириновский: Запад мечтает сокрушить нашу страну

Жириновский заявил в эфире Радио КП, что западные страны стремятся сокрушить только Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад мечтает сокрушить Россию и уничтожить страну "через пятую колонну", заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

- Мы – единственная в мире страна, которая стоит в планах Запада на уничтожение. А уничтожить ее можно через пятую колонну, чтобы к власти пришли люди типа Ходорковского и Навального. И тогда конец нашей страны. Вот это они хотят. И мы этого допускать не должны, - считает Владимир Жириновский.

Он также отметил, что "свобода нравится всем", однако, по мнению Жириновского, при свободе в России к власти пришли "Гайдары, Чубайсы, Явлинский, Рыжков и прочие".

- И что стали делать ? Курилы хотели отдать! Разделили Российскую Федерацию на огромное количество национальных регионов, которые нежизнеспособны, - заключил политик.