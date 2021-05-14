Пашинян попросил Путина о военной помощи

Пашинян запросил у Путина военную помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи, в том числе военной. Пашинян отметил, что пойти на такой шаг решился из-за ситуации в Сюникской области.

Кроме того, и.о. главы правительства Армении рассказал, что Франция выразила готовность в рамках мандата ООН оказать военную помощь урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана.