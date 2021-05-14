Ильназа Галявиева, расстрелявшего школьников в Казани, доставят в НИИ им. Сербского

На суде Галявиев вел себя не так дерзко, как на допросе. Фото: пресс-служба Советского суда Казани.

Ильназа Галявиева, который 11 мая расстрелял школьников в Казани, доставят в Москву. Молодого человека будут обследовать в НИИ им. Сербского. Специалисты проведут 19-летнему преступнику психолого-криминалистическую экспертизу.

На время нахождения в Москве он будет помещен в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка», а оттуда его доставят в НИИ, сообщил источник RT.

В результате трагедии в казанской школе погибли 9 человек: семеро детей и два педагога. Ильназ Галявиев получил разрешение на оружие буквально за месяц до случившегося. Деньги на покупку оружия он мог заработать в компьютерной «стрелялке».

В свое оправдание парень заявил, что почувствовал себя "богом".

С задержанным сейчас работают следователи. А бывшие одногруппники Ильназа вспоминают что однажды Галявиев завел разговор про некую секту и пытался втянуть в нее других студентов.

Стоит отметить, что ильназ не единственный, кто считает себя "богом". Примерно год назад в Казани покончил с собой студент того же колледжа, где учился преступник. Он тоже заявлял родителям, что стал "богом".