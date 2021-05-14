В Индии начали прививать "Спутником V"

В Индии начали применять "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В индийском городе Хайдарабад началась вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщила компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

- В рамках ограниченного пилотного проекта начался мягкий запуск вакцины, и первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде сегодня, 14 мая 2021 года. Дальнейшие поставки доз ожидаются в ближайшие месяцы. Впоследствии поставки вакцины "Спутник V" начнутся от индийских партнеров-производителей, - сказано в заявлении компании.

Каждая доза вакцины будет стоить в Индии без учёта 5% налога 948 рупий - 12,8 доллара. Цена снизится после начала производства в стране.

Напомним, ежесуточное число новых заболевших и погибших от коронавируса в Индии уже несколько недель остаются рекордными. Система здравоохранения не справляется с такими масштабами пандемии, а из-за перегрузки крематориев погибших приходится сжигать под открытым небом.