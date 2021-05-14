Футболист Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано стал автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) за минувшее десять лет.

Его гол выбирали эксперты и болельщики. Голосование проходило на странице Российской премьер-лиги в Twitter.

Так, было отмечено, что гол, забитый Адриано в матче "Спартака" с "Зенитом" в ноябре 2017 года, самый зрелищный. "Красно-белые" одержали победу со счетом 3:1, а бразильский нападающий удвоил преимущество своей команды в первом тайме.

Второе место занял гол защитника из Чехии Мартина Йиранека. Третье место занял забитый мяч болгарского футболиста Ивелина Попова.

Московский "Спартак" поздравил футболиста Луиса Адриано с завоеванием Кубка Либертадорес несмотря на то, что он покинул клуб в 2019 году.