Совбез Украины ввёл санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов

Зеленский ввел санкции против 557 воров в законе Фото: REUTERS

Украина ввела санкции против 557 преступных авторитетов (воров в законе), известных украинским властям. 111 из них - граждане иностранных государств, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что большинство из них находятся за пределами Украины.

- Ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении и аннулирование виз, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. - сказано в сообщении пресс-службы Зеленского.

Также отмечается, что в список попали лидеры преступных группировок.

- Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощай", - заявил Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Зеленский, комментируя домашний арест главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что законом политика "лишили возможности наносить разрушительный вред государственной безопасности Украины".