Бывший вице-премьер Мордовии Алексей Меркушкин арестован на два месяца по делу о взятке

Алексей Меркушкин на строительной площадке стадиона "Мордовия Арена". Сергей Фадеичев/ТАСС

Алексей Меркушкин, бывший вице-премьер Мордовии, сын бывшего губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина, арестован на два месяца. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, Меркушина подозревают в даче взятки начальнику отделения Банка России по Мордовии.

- Меркушкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального СК России об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сказано в сообщении Следственного управления Следственного комитета по Мордовии.

По версии следствия, Меркушин передал семь миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за то, чтобы регулятор не лишал лицензии "Мордовпромстройбанк".

Напомним, Меркушина задержали вчера, 13 мая, в московском аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Минск.

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