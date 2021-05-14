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Общество14 мая 2021 22:09

Правительство предложило освободить от налогов часть продавцов недвижимости

Кабмин внёс соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Часть продавцов недвижимости захотели освободить от уплаты налога

Часть продавцов недвижимости захотели освободить от уплаты налога

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене обязательной подачи налоговой декларации при продаже квартир и домов, которые были в собственности менее минимального предельного срока владения, и при условии, Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Сейчас все граждане России должны при продаже недвижимости подать декларацию и заплатить налог в 13%. Это касается единственной квартиры, которой человек владел менее пяти лет, или унаследованной недвижимости, которой человек владел менее трёх лет.

В документе предлагается также отменить налог для тех сделок, сумма которых не превысила одного миллиона рублей при продаже квартиры и 250 тысяч рублей при продаже гаража.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, как повысить стоимость квартиры на 10-15%.