Правительство предложило освободить от налогов часть продавцов недвижимости

Часть продавцов недвижимости захотели освободить от уплаты налога Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене обязательной подачи налоговой декларации при продаже квартир и домов, которые были в собственности менее минимального предельного срока владения, и при условии, Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Сейчас все граждане России должны при продаже недвижимости подать декларацию и заплатить налог в 13%. Это касается единственной квартиры, которой человек владел менее пяти лет, или унаследованной недвижимости, которой человек владел менее трёх лет.

В документе предлагается также отменить налог для тех сделок, сумма которых не превысила одного миллиона рублей при продаже квартиры и 250 тысяч рублей при продаже гаража.

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