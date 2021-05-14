Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня по территории Израиля

Обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группировка ХАМАС готова к прекращению огня, заявил в беседе с турецкими СМИ председатель политбюро группировки Халед Машаль. Об этом сообщает издание The Times of Israel. При этом он отметил, что пока не получил ответа Израиля.

Ранее в руководстве армии Израиля и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявили, что Палестина должна первой прекратить огонь.

Сайт KP.ru сообщал, что посол Александр Бен Цви также заявлял о готовности Израиля к прямым переговорам с Палестиной. Дипломат также рассказал, что обсуждает с представителями России возможность провести встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с палестинским лидером национальной администрации Махмудом Аббасом, но ждёт урегулирования ситуации между странами.

Напомним, крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта началось после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса. Беспорядки начались из-за выселения по решению израильского суда нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

По версии организации "Нахалат Шимон", дома принадлежат еврейским переселенцам. Организация обратилась в суд. Палестинцы, живущие в этих домах, считают, что решение суда незаконно.