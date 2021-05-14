В ЕС заявили, что список недружественных стран России подрывает дипломатические отношения

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утверждение российским правительством перечня недружественных иностранных государств «подрывает дипломатические отношения», считает председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», - говорится в заявлении главы Евросовета.

Он добавил, что «усилия по разделению ЕС тщетны», выразил «полную солидарность» с Чехией и от имени всего Евросоюза призвал Россию «в полной мере соблюдать Венскую конвенцию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в список недружественных стран, который 14 мая утвердило российское правительство, вошли только две – Соединенные Штаты и Чехия. В распоряжении кабинета министров отмечается, что американское посольство теперь совсем не сможет принимать на работу россиян, а чешское – не больше 19.

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