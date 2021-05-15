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Общество15 мая 2021 0:27

Картины и работы из дерева Сергея Шойгу проданы на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей

Все собранные на торгах средства пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Работы министра обороны России и президента Русского географического общества Сергея Шойгу проданы на аукционе «Творчество ради жизни» благотворительного фонда актера Константина Хабенского

Работы министра обороны России и президента Русского географического общества Сергея Шойгу проданы на аукционе «Творчество ради жизни» благотворительного фонда актера Константина Хабенского

Фото: Иван МАКЕЕВ

Картины и работы из дерева авторства министра обороны России Сергея Шойгу проданы на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни» за 40 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила пресс-служба организатора торгов – Фонда Константина Хабенского, который уже много лет помогает детям, больным онкологией.

«В ходе аукциона удалось выручить 40 миллионов рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского», - сказали в пресс-службе.

Аукцион проводился в Москве в штаб-квартире Русского географического общества, причем провести его предложил президент РГО Сергей Шойгу, предоставив на продажу две свои картины и работы из дерева – вазу и стол. Деньги пойдут на лечение детей с опухолями мозга.

Напомним, как писал сайт kp.ru, деятельность благотворительного Фонда Константина Хабенского направлена на борьбу с детской онкологией, за годы своего существования организация помогла многим больным детям.

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