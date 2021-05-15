Собянин: 99% привившихся от коронавируса не болеют COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что подавляющее большинство людей, сделавших прививки против коронавируса, не заболевают COVID-19.

«Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что сам сделал прививку от «ковида» еще год назад, и у него до сих пор есть антитела.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) сообщил, что прививку против COVID-19 в Москве сделали уже 1,3 миллиона человек.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе в целом стабильна, однако уровень заболеваемости на сегодняшний день остается достаточно высоким. Мэр призвал жителей столицы пройти вакцинацию, уточнив, что пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах и парках.

«Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь, это гораздо больший риск», - подчеркнул мэр.

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