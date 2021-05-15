Вакцины от коронавируса обошлись России почти в 60 миллиардов рублей

Планируется, что к концу года привиться от коронавируса смогут 68,6 миллиона россиян Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выпущенные в России объемы вакцин от коронавируса обошлись бюджету почти в 60 миллиардов рублей, а к первому дню лета – 1 июня – в стране должно быть произведено 57 миллионов доз.

На сегодняшний день российские ученые разработали и зарегистрировали четыре вакцины против COVID-19 – созданные специалистами Центра имени Гамалеи «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова РАН.

Предельная закупочная стоимость одной дозы каждого из этих препаратов примерно одинаковая. Немного дешевле других – «ЭпиВакКорона» (842 рубля), на втором месте «КовиВак» (866 рублей), а самая дорогая вакцина – «Спутник V» (866,81 рубля). Цена одной дозы «Спутника лайт» пока не утверждена и она появится в гражданском обороте не раньше, чем через месяц. Стоит отметить, что это пока единственная «одноразовая» вакцина: для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки.

«КовиВак» выпускается только на площадке ее создателя, Центра Чумакова, у «Спутника V» семь производителей, а «ЭпиВакКорону» выпускают три предприятия. Об этом рассказали «Российской газете» в Минпромторге, отметив, что к концу года объемы производства будут увеличиваться.

Ожидается, что до начала следующего года получить прививки от коронавируса смогут 68,6 миллиона россиян – 60% населения страны без учета переболевших, и в стране выработается коллективный иммунитет к COVID-19.

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