В России к 2022 году планируют ввести уроки цифровой грамотности в школах

В обязательной школьной программе вскоре могут появиться уроки цифровой грамотности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российских детей научат, как противостоять различным угрозам в интернет-пространстве. В обязательной школьной программе совсем скоро – уже в 2022 году могут появиться уроки цифровой грамотности.

Однако сначала такие занятия в пилотном режиме в одной из школ Самарской области. Об этом газете «Известия» рассказали в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. По данным издания, в Минпросвещения допустили, что уроки цифровой грамотности могут войти в курсы по ОБЖ.

Авторы этой инициативы отмечают, что современные дети знакомятся с цифровой средой очень рано – по данным Фонда содействия развитию интернета, активно пользоваться «всемирной паутиной» ребятня начинает уже с семи лет, а подростки в возрасте 14-17 лет «практически не имеют запретов и ограничений для выхода в Сеть и 45% из них ежедневно проводят онлайн от одного до четырех часов».

Однако интернет не только открывает новые возможности – такие как общение с ровесниками из разных городов и стран или доступ к дистанционному образованию, но и несет различные опасности. Среди таких рисков, например, компьютерные вирусы, сомнительные онлайн-знакомства, кибербуллинг и фейки. По статистике, около 80% детей когда-либо сталкивались с опасностями в интернете, поэтому они должны уметь противостоять киберугрозам.

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Большинство взрослых даже не догадываются, с чем сталкиваются дети во Всемирной паутине. «Лаборатория Касперского» изучила опасности, которые подстерегают школьников в виртуальном мире (подробности).