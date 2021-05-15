Жертвами торнадо в Китае стали шесть человек, пострадали 218

Торнадо повредил сотни домов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 мая, на «родину коронавируса» – китайский город Ухань в провинции Хубэй обрушился торнадо, в результате погибли по меньшей мере шесть человек, пострадали 218 местных жителей. Об этом сообщила в Twitter газета Global Times со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что смерч ударил в 20:39 по пекинскому времени (15:39 мск), порывы ветра достигали 23,9 метра в секунду, более других от стихии пострадали два пригородных района: Цайдянь и Цзуньшань, расположенный в зоне экономического развития Уханя.

Как уточняется в сообщении экстренных служб, по данным на 4:30 субботы (23:30 пятницы по московскому времени), «в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали 218 человек, разрушены 27 домов, повреждения получили 400 домов, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около восьми тысяч квадратных метров».

По сведениям агентства «Синьхуа», еще один человек стал жертвой торнадо в соседней провинции Цзянсу, травмы получили более 20.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте торнадо обрушился на американский штат Алабама, там тоже не обошлось без жертв и пострадавших.