Партия Порошенко требует от Зеленского освободить президентскую резиденцию

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») потребовала, чтобы его преемник, нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский, освободил государственную президентскую резиденцию. По мнению «ЕС», возглавивший страну бывший юморист, шоумен и актер должен жить, как его герой из сериала «Слуга народа».

«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции начетыре тысячи квадратных метров, жить как Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, до вступления в должность президента Украины Зеленский неоднократно обещал не пользоваться государственными резиденциями и «отдать» их детям. Говорил, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла». А потом стало известно, что он переехал жить на госдачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

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