Жертвами удара Израиля по сектору Газа стали восемь палестинцев

Израиль наносит массированные удары по сектору Газа уже несколько дней подряд Фото: REUTERS

В результате одного из воздушных ударов армии Израиля по территории сектора Газа этой ночью был полностью разрушен жилой дом, в котором проживали члены одной семьи. Жертвами бомбардировки стали как минимум восемь человек, сообщает палестинский новостной портал Amad.

Уточняется, что разрушенное здание находилось в лагере беженцев Эш-Шаты, расположенного к западу от города Газа. По информации арабского радио Al-Aqsa, среди погибших шесть детей. В центральную больницу Газы после израильской атаки доставлены около 20 раненых.

На месте работают спасатели и десятки добровольцев из числа местных жителей, они разбирают завалы в поисках выживших.

Вечером в пятницу, до произошедшего этого авианалета, Минздрав Палестины сообщил, что с начала обострения конфликта при ударах Израиля погибли 126 жителей анклава, 31 из них – дети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее израильская армия объявила о ликвидации нескольких объектов, в том числе двух жилых домов. По информации военных еврейского государства, в них располагались склады ХАМАС с оружием.

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