Китайский зонд «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марсе

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на субботу, 15 мая, беспилотный космический аппарат «Тяньвэнь-1», запущенный Китаем в прошлом году, совершил успешную посадку на Марсе, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

В сообщении подчеркивается, что Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. Стоит отметить, что слово «Тяньвэнь» переводится на русский язык как «вопросы к небу».

Ожидается, что от орбитального аппарата через некоторое время отделится шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»), который начнет изучать поверхность Красной планеты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Зонд достиг орбиты Марса 10 февраля 2021 года, после чего переслал на Землю снимки его поверхности.

Сообщалось, что посадка запланирована в южной части низменности Утопия, а потом после проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение Красной планеты.