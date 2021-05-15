ФАС разрабатывает способы борьбы со спам-звонками

ФАС и операторы связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с российскими операторами связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками. Как защитить россиян от нежелательных телефонных вызовов рекламщиков, обсуждали накануне на заседании под председательством заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.

«Специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков, находятся в высокой стадии готовности – заявили операторы сотовой связи на сегодняшнем заседании», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства на сайте ФАС.

Отмечается, что на телефоны россиян все чаще приходит нежелательная реклама, которая поступает без согласия абонента, «это касается и роботизированных звонков, которые так раздражают потребителей». Только в прошлом году антимонопольная служба рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, причем более трех тысяч пришлось именно на спам-звонки.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какие меры меры можно предпринять, чтобы огородить себя от навязчивых звонков, а также как корреспондент «КП» пыталась бороться со спамерами.

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