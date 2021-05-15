Армия Израиля нанесла удар по объекту военной разведки ХАМАС

Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 15 мая, израильская авиация нанесла удар по расположенному в северной части сектора Газа объекту, который принадлежит военной разведке ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Ночью истребители израильской армии нанесли удар по объекту военной разведки, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному на севере сектора Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные Израиля также сообщили о ракетных обстрелах со стороны анклава. Сирены воздушной тревоги этой ночью срабатывали в таких городах, как Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее израильская армия объявила, что в результате удара по территории сектора Газа авиация ВВС страны уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС и три подземные пусковые установки. Кроме того, истребители разбомбили дома двух членов группировки, в которых, по данным военных, находились склады оружия.

Позже стало известно, что в результате одной из ночных атак Израиля был полностью разрушен жилой дом, в котором проживали члены одной семьи. Жертвами бомбардировки стали как минимум восемь палестинцев.

Вечером в пятницу, до этого авианалета, Минздрав Палестины сообщил, что с начала обострения конфликта при ударах Израиля погибли 126 жителей анклава, 31 из них – дети.

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