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В мире15 мая 2021 6:51

Армия Израиля нанесла удар по объекту военной разведки ХАМАС

Этой ночью израильская авиация неоднократно бомбила цели в секторе Газа
Источник:kp.ru
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Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 15 мая, израильская авиация нанесла удар по расположенному в северной части сектора Газа объекту, который принадлежит военной разведке ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Ночью истребители израильской армии нанесли удар по объекту военной разведки, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному на севере сектора Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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