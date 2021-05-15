Армия Израиля нанесла удар по объекту военной разведки ХАМАС

Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 15 мая, израильская авиация нанесла удар по расположенному в северной части сектора Газа объекту, который принадлежит военной разведке ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Ночью истребители израильской армии нанесли удар по объекту военной разведки, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному на севере сектора Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.