Экономист перечислил сюрпризы, которые готовит доллар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долларовая инфляция может преподнести неприятный сюрприз держателям американской валюты, съев часть дохода. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, отметив, что такое происходит независимо от укрепления или ослабления рубля. Об этом рассказал в интервью

Как уточнил специалист, сегодня, на фоне вливания в экономику большого объёма ликвидности и увеличении госдолга, Соединенные Штаты столкнулись с увеличением объёма наличных денег в обращении, что в итоге и может привести к повышенной долларовой инфляции.

«Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», - приводит агентство ПРАЙМ слова эксперта.

В свою очередь, как отметил экономист, повышенная инфляция приведет к снижению покупательской способности, а также росту издержек и ослаблению валюты, что ведет к очередному витку инфляции. Русецкий порекомендовал хранить долларовые накопления в более доходных инструментах, среди которых он назвал акции в долларах и облигации развивающихся стран, а также сырьевые активы.

По отношению к займам, эксперт посоветовал брать деньги в дол в той валюте, в которой человек получает основной доход.

Напомним, ранее аналитик назвал условия снижения курса доллара до 50 рублей.