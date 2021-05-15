Последние новости на утро 15 мая 2021: Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами

«КП» – о последних новостях на утро 15 мая 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 15 мая 2021 года. Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами – Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Полеты туда начнутся с 25 мая, в этот же день увеличится число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Такое решение Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России принял, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах. «КП» разбиралась, где и на каких условиях ждут наших туристов.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что утверждение российским правительством перечня недружественных иностранных государств «является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения».

Стоит отметить, что список недружественных по отношению к России стран получился совсем коротким: Соединенные Штаты Америки и Чехия. «Комсомольская правда» разбиралась, что означает статус недружественной страны.